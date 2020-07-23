Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами Нормандского формата с 27 июля этот режим будет действовать

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня вдоль линии разграничения на Донбассе всеми сторона Нормандского формата с 27 июля наступит режим устойчивого прекращения огня в зоне конфликта.

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня. Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторона Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", - сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг в Станице Луганской.