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16:47 23.07.2020

Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

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Суд арестовал "луцкого террориста" без права внесения залога

Городской районный суд Луцка в среду избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в удержании 13 заложников в автобусе в Луцке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял в среду, удовлетворив ходатайство следователя.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

22 июля правоохранители сообщили о подозрении Кривошу, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. "Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Кривошу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

Теги: #суд #террорист #луцк
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