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16:09 23.07.2020

Захвативший заложника в Полтаве покинул машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке, заложник невредим

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Захвативший заложника в Полтаве покинул машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке, заложник невредим

Злоумышленник, захвативший в четверг в Полтаве заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции Украины.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника", - рассказали агентству.

По данным Нацполиции, заложник освобожден и невредим.

Представитель пресс-службы полиции Полтавской области Полина Ларина сообщила в эфире телеканала "Украина 24", что в связи с произошедшим в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по трем статьям: посягательство за жизнь сотрудникам правоохранительного органа, захват сотрудника правоохранительного органа в заложники и незаконное обращение с оружием.

Как сообщалось, в Полтаве в четверг утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники. После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

Теги: #заложник #полиция #полтава
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