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15:20 23.07.2020

Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

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Суд отпустил ветерана АТО и активиста Погребиского под личные обязательства и поручительство нардепов от "Евросолидарности"

Печерский районный суд Киева отпустил ветерана АТО, общественного активиста Александра Погребиского под личное обязательство и поручительство народных депутатов от фракции "Европейская солидарность", сообщает сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Поручители. Сашу отпустили. Под личные обязательства и поручительство народных депутатов от "ЕС". До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева ...", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В свою очередь лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко после заседания суда, заявил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора, а предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет Украинского государства и являются реальной "пятой колонной" России, должны быть за решеткой.

"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное и уважение, нашим воинам, не бросало их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляло их умирать под огнем агрессора", - подчеркнул Порошенко.

"Это - еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Они являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша", - убежден Порошенко.

Политик поблагодарил все патриотические политические силы, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.

"Спасибо, что вы здесь. И это не только "Европейская солидарность", я благодарю все политические силы, которые пришли вместе требовать защиты волонтеров, добровольцев, защиты ветеранов. Вместе мы совместно двигаемся к нашей украинской победе", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #евросолидарность #поручительство #суд #ветераны_ато
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