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15:12 23.07.2020

Автобусный перевозчик FlixBus запускает рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс

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Автобусный перевозчик FlixBus запускает рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс

Автобусный оператор FlixBus запускает два новых международных рейса из Украины: Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, линия Киев-Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40 утра, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправка в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня. Перевозчиком выступает литовская компания Ollex. Маршрут линии: Киев - Чернигов - Вильнюс.

"В последние годы Литва стала популярным туристическим направлением для украинцев. Согласно данным Департамента статистики Литовской Республики, в прошлом году в Литву приехало на 44% больше украинцев, чем в 2018. Это самый высокий прирост среди приезжих из всех стран. И хотя сегодня пандемия вносит свои ограничения, в долгосрочной перспективе рост туризма из Украины в Литву продолжится. Теперь до Вильнюса можно добраться просто и по доступной цене на комфортном автобусе, и далее, сделав одну пересадку - по странам Балтии", - цитирует пресс-служба директора FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михала Лемана.

В сообщении отмечается, что FlixBus запустил свою сеть в странах Балтии: Эстонии, Латвии и Литве - в начале июля. В настоящее время компания предлагает ежедневные рейсы из Таллинна, Риги и Вильнюса в более чем 10 других балтийских городов.

В свою очередь рейс Киев-Прага отправляется из Киева четыре раза в неделю в 17:00, в 7:30 утра прибывает в Краков и в 16:30 в Прагу. Обратно автобус отправляется пять раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня.

Маршрут линии: Киев - Житомир - Ривне - Львов - Краков - Катовице - Оломоуц - Брно - Прага. Автобусным партнером FlixBus на этой линии стал украинский перевозчик TransTempo.

Автобусы обеих линий сохранили брендирование компаний-перевозчиков, с зелеными наклейками на борту "In cooperation with FlixBus".

FlixBus также отмечает, что в связи с пандемией коронавируса компания внедрила новые стандарты безопасности и гигиены. В частности, в автобусе необходимо носить защитную маску, прикрывая нос и рот. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Компания напоминает также о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну, в которую они планируют ехать.

Как сообщалось, 7 июля 2020 года автобусный оператор FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов в Украине.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Теги: #рейсы #flixbus #автобус
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