ОБСЕ должна уделить значительно больше внимания действиям России, разрушающим основы европейской безопасности – глава Минобороны Украины

Россия разрушает основы европейской безопасности и создает угрозу миру и стабильности на континенте, этим вызовам должно быть уделено значительно большее внимание ОБСЕ, в том числе, важное значение имеет усиленный мониторинг ситуации со стороны СММ ОБСЕ, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", - сказал Таран во время итогового онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины, сообщает украинское оборонное ведомство в четверг.

По его словам, в период украинского председательства в ОБСЕ в центре внимания Форума находились военно-политические аспекты конфликта между Россией и Украиной.

Министр обороны Украины отметил, что ситуация с безопасностью на востоке страны, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободе судоходства со стороны России.

Таран выразил убеждение, что единственным способом остановить деструктивные и дестабилизирующие действия Российской Федерации является восстановление полного контроля украинского правительства над всем участком международно-признанной границы на востоке Украины. Он также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ к решению проблемы оккупации Россией украинского Крыма.

"Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнул министр.

Он призвал участников Форума к откровенной дискуссии с целью поиска твердого и сплоченного ответа на угрозу фундаментальным принципам Организации, без которых невозможно восстановить мир и безопасность в Европе.

"Коварное убийство украинского военного медика на Донбассе 13 июля является еще одним досадным свидетельством того, насколько важно прикладывать максимальные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права", - добавил Таран.

Также глава Минобороны от украинской стороны поблагодарил ОБСЕ за ее вклад и сталые усилия для возвращения мира в Украину и подчеркнул, что председательство Украины в Форуме впервые за более чем 20 лет стало для Украины бесценным опытом и честью.