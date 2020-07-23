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14:17 23.07.2020

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве

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Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в столице.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил Кличко в начале заседания Киевского городского совета в четверг, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам городского головы, он подразумевает под усилением мер безопасности в Киеве патрулирование в городе, обеспечение правопорядка и "более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников".

Теги: #кличко #безопасность
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