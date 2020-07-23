Взявший в заложники полицейского в Полтаве требует освобождения от уголовной ответственности

Злоумышленник, взявший в четверг в Полтаве в заложники под угрозой подрыва гранаты правоохранителя, является неоднократно судимым местным жителем и требует не привлекать его к уголовной ответственности, заявил пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины Полтавской области Роман Гришин.

"Избежание уголовной ответственности, поскольку это (взятие заложника – ИФ-У) происходило во время его задержания, и, конечно, лицо не хочет отбывать в местах наказания, и хочет избежать уголовной ответственности любым путем", - сообщил он в эфире телеканала ZIK в четверг днем.

Гришин также рассказал о злоумышленнике: "Это местный житель, ему 32 года, он не единожды попадал в поле зрения полиции, у него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений, а также за хранение наркотических веществ".

По информации местных СМИ, имя злоумышленника - Роман Скрипник.