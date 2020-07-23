События

13:28 23.07.2020

Британские консерваторы получали десятки тысяч фунтов от связанных с РФ доноров

2 мин читать
Британские консерваторы получали десятки тысяч фунтов от связанных с РФ доноров

Несколько членов Консервативной партии Великобритании принимали пожертвования от доноров, связанных с Россией, причем двое из получателей - действующие члены парламентского комитета по разведке, предыдущий состав которого подготовил доклад о влиянии России, пишет в четверг The Times.

Газета сообщает со ссылкой на записи избирательной комиссии, что шесть министров и восемь младших министров приняли несколько десятков тысяч фунтов в качестве пожертвований от частных лиц или компаний, имеющих связи с Россией. Их имена не называются. Кроме того, в статье не уточняется, когда они получали эти деньги.

По данным The Times, которая ссылается на собственный анализ данных, средства британским политикам жертвовали подданные Британии, выходцы из России Любовь Чернухина и Александр Темерко.

Согласно информации издания, британский политик, член парламентского комитета по разведке Тереза Виллерс в октябре прошлого года получила от Чернухиной 2 тыс. фунтов стерлингов. Всего с 2012 года Чернухина пожертвовала консерваторам более 1,7 млн фунтов стерлингов, отмечает газета.

Кроме того, по данным The Times, политик, член парламента Марк Притчард в июне прошлого года получил 5 тыс. фунтов стерлингов для своего округа от компании Aquind, возглавляет которую Темерко.

Виллерс и Притчард являются членами парламентского комитета по разведке. Они оба получили средства до того, как вошли в состав этого комитета и не участвовали в подготовке опубликованного на этой неделе доклада о российском влиянии на британскую политическую жизнь. Накануне их призвали вернуть эти деньги донорам или покинуть парламентский комитет, отмечает газета. Темерко и Чернухина - выходцы из России, сейчас являются подданными Великобритании. Оба пожертвования были сделаны совершенно законно.

Причард заявил, что "все пожертвования в Консервативную партию и ее депутатами были получены добросовестно, с надлежащей осмотрительностью и из "допустимых источников". "Пожертвования были транспарентно задекларированы перед избирательной комиссией и парламентом, и они сделаны в соответствии с законом", - говорится в его заявлении.

Также от компании Темерко пожертвования получал округ Алока Шармы, британского политика индийского происхождения. Ранее Шарма работал министром международного развития, а сейчас он занимает пост министра бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В общей сложности он получил от компании 10 тыс. фунтов стерлингов.

Представитель Темерко заявил изданию, что он "много работал над своими коммерческими предприятиями здесь, и он не скрывает своей поддержки Консервативной партии".

Записи избирательной комиссии обнародовали спустя сутки после публикации парламентского доклада о влиянии России в Британии.

В парламентском докладе особенное внимание уделили так называемому "Лондонграду", обосновавшимся в Лондоне выходцам из России, имевшим или имеющим связи в российских политических и деловых кругах. По мнению авторов доклада, необходимо проверить законность нажитых этими людьми средств.

Теги: #великобритания #рф #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 22.07.2020
Пятерым участникам НВФ РФ, расстрелявшим генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении – прокуратура

Пятерым участникам НВФ РФ, расстрелявшим генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении – прокуратура

17:51 22.07.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

13:40 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

12:58 22.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

06:50 21.07.2020
Доказательств российского влияния на референдум по Brexit нет, но Москва пыталась повлиять на голосование о независимости Шотландии, считают британские депутаты

Доказательств российского влияния на референдум по Brexit нет, но Москва пыталась повлиять на голосование о независимости Шотландии, считают британские депутаты

18:43 20.07.2020
Госдеп внес Кадырова в "черный список" по обвинениям в нарушении прав человека - Помпео

Госдеп внес Кадырова в "черный список" по обвинениям в нарушении прав человека - Помпео

18:17 20.07.2020
Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

17:24 20.07.2020
Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции на него – Офис президента

Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции на него – Офис президента

16:20 20.07.2020
Путин не получал от Украины приглашение посетить украинский Крым, заявили в Минреинтеграции

Путин не получал от Украины приглашение посетить украинский Крым, заявили в Минреинтеграции

14:31 20.07.2020
На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы на временно оккупированные территории – президент Швейцарии

В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

В Полтаве идет спецоперация по задержанию автоугонщика, который угрожает полицейским гранатой

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ рассказала, какие меры предусматривает договоренность о полном прекращении огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Взявший в заложники полицейского в Полтаве требует освобождения от уголовной ответственности

Введение временного базового дохода для самых нуждающихся в мире позволит замедлить распространение COVID-19 - ООН

Полиция установила личность стрелявшего в харьковском клубе и намерена объявить его в международный розыск

Минздрав разъяснил какие карантинные ограничения будут действовать для каждой из четырех зон по новому принципу

В Днепре в районе Киева появились медузы и рыба игла

Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы на временно оккупированные территории – президент Швейцарии

В ВСУ за сутки 16 человек заболели COVID-19, выздоровели 7

Кличко призвал депутатов Киевсовета внести изменения в городские целевые программы

В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА