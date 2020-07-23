Британские консерваторы получали десятки тысяч фунтов от связанных с РФ доноров

Несколько членов Консервативной партии Великобритании принимали пожертвования от доноров, связанных с Россией, причем двое из получателей - действующие члены парламентского комитета по разведке, предыдущий состав которого подготовил доклад о влиянии России, пишет в четверг The Times.

Газета сообщает со ссылкой на записи избирательной комиссии, что шесть министров и восемь младших министров приняли несколько десятков тысяч фунтов в качестве пожертвований от частных лиц или компаний, имеющих связи с Россией. Их имена не называются. Кроме того, в статье не уточняется, когда они получали эти деньги.

По данным The Times, которая ссылается на собственный анализ данных, средства британским политикам жертвовали подданные Британии, выходцы из России Любовь Чернухина и Александр Темерко.

Согласно информации издания, британский политик, член парламентского комитета по разведке Тереза Виллерс в октябре прошлого года получила от Чернухиной 2 тыс. фунтов стерлингов. Всего с 2012 года Чернухина пожертвовала консерваторам более 1,7 млн фунтов стерлингов, отмечает газета.

Кроме того, по данным The Times, политик, член парламента Марк Притчард в июне прошлого года получил 5 тыс. фунтов стерлингов для своего округа от компании Aquind, возглавляет которую Темерко.

Виллерс и Притчард являются членами парламентского комитета по разведке. Они оба получили средства до того, как вошли в состав этого комитета и не участвовали в подготовке опубликованного на этой неделе доклада о российском влиянии на британскую политическую жизнь. Накануне их призвали вернуть эти деньги донорам или покинуть парламентский комитет, отмечает газета. Темерко и Чернухина - выходцы из России, сейчас являются подданными Великобритании. Оба пожертвования были сделаны совершенно законно.

Причард заявил, что "все пожертвования в Консервативную партию и ее депутатами были получены добросовестно, с надлежащей осмотрительностью и из "допустимых источников". "Пожертвования были транспарентно задекларированы перед избирательной комиссией и парламентом, и они сделаны в соответствии с законом", - говорится в его заявлении.

Также от компании Темерко пожертвования получал округ Алока Шармы, британского политика индийского происхождения. Ранее Шарма работал министром международного развития, а сейчас он занимает пост министра бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В общей сложности он получил от компании 10 тыс. фунтов стерлингов.

Представитель Темерко заявил изданию, что он "много работал над своими коммерческими предприятиями здесь, и он не скрывает своей поддержки Консервативной партии".

Записи избирательной комиссии обнародовали спустя сутки после публикации парламентского доклада о влиянии России в Британии.

В парламентском докладе особенное внимание уделили так называемому "Лондонграду", обосновавшимся в Лондоне выходцам из России, имевшим или имеющим связи в российских политических и деловых кругах. По мнению авторов доклада, необходимо проверить законность нажитых этими людьми средств.