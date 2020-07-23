События

12:38 23.07.2020

Полиция установила личность стрелявшего в харьковском клубе и намерена объявить его в международный розыск

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Полиция заочно объявила о подозрении харьковчанину (1993 г.р), устроившему стрельбу в местном ночном клубе Panorama и ранившему двух человек.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины через мать, которая проживает вместе с ним... Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в международный розыск", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого и обнаружили 3 пистолетные кобуры, предмет, внешне похожий на патрон от травматического пистолета, одежду, в которой подозреваемый находился на месте совершения преступления и его сумку.

Как сообщалось, в ночь на 19 июля в Харькове в ночном клубе Panorama произошла стрельба, в результате которой двое мужчин (37 и 27 лет) с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Полиция открыла производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ст. 325 (нарушение санитарных правил) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #стрельба #полиция #харьков
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