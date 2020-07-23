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12:29 23.07.2020

Минздрав разъяснил какие карантинные ограничения будут действовать для каждой из четырех зон по новому принципу

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Минздрав разъяснил какие карантинные ограничения будут действовать для каждой из четырех зон по новому принципу

Министерство здравоохранения обнародовало ограничения, которые будут действовать для "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон с 1 августа.

Как сообщил Минздрав, для областей, находящихся в "зеленой" зоне, действуют такие ограничения: в общественных зданиях, маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%, перевозка пассажиров - только в пределах сидячих мест.

Для "желтой" зоны будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых пребывают люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" зона предусматривает запрет: на работу объектов размещения (хостелов, турбаз) кроме отелей; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время: плановые госпитализации; работу спортзалов, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. Также будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий – человек на 20 кв. м, не более 100 человек.

Для "красной" зоны прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, а также запрещается посещение заведений образования.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются прежними: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%. Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Если у области нет превышений – она находится в "зеленой" зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны. Изменения начнут действовать с 1 августа.

Теги: #карантин #минздрав
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