В ВСУ за сутки 16 человек заболели COVID-19, выздоровели 7

16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 143 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится девять человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 сотрудника ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Конотопская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в четверг.

Остальные семь человек лечатся дома под наблюдением врачей.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Сумская область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 551 человек, летальных случаев - пять.

При этом днем ранее сообщалось о 544 выздоровевших и 134 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 7 человек, а количество болеющих увеличилось на 9. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 354 человека, у 63 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.