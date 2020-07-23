Кличко призвал депутатов Киевсовета внести изменения в городские целевые программы

Киевский городской совет должен принять ряд решений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности столицы в условиях борьбы с пандемией коронавируса, заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета.

По его словам, депутаты должны внести изменения в городские целевые программы, в частности, для обеспечения работы медучреждений в борьбе с коронавируса и по компенсации потерь коммунальным перевозчикам во время пандемии. "Речь идет прежде всего о зарплате столичных транспортников. И о покрытии расходов предприятий, вызванных вынужденным для них карантином. Только метрополитен, отмечу, потерял доходов во время карантина более 620 млн грн! И сегодня мы не можем оставить людей без зарплаты", - отметил мэр Киева.

Также он призвал принять изменения в образовательную программу по эффективности использования средств на строительство и ремонт садов и школ, и внести корректировки в программу "Забота", прежде всего, в части, касающейся введения электронного билета в столице.

"Мы предоставляем возможность льготникам пользоваться удостоверениями для проезда в коммунальном общественном транспорте до 1 января следующего года. Пока правительство не урегулирует вопрос компенсации за проезд льготников. Это - важное решение. И его нужно принять", - подчеркнул Кличко.

По его словам, также депутаты должны рассмотреть и вопрос о продаже через открытый аукцион девяти земельных участков, что необходимо для наполнения бюджета города в условиях, когда городу заблокировали приватизацию объектов.

"Призываю вас принять наконец решение о поддержке столичного бизнеса. А именно - об освобождении от уплаты паевого участия за размещение летних и сезонных площадок заведений общественного питания. А также давайте серьезно относиться к вопросу о поддержке вкладчиков "Укрбуда". У нас есть проект решения об освобождении от долевого участия объектов "Укрбуда". Сейчас "Киевмиськбуд" взялся за достройку еще шести объектов. Это важно, потому что тысячи людей ждут свое жилье, в строительство которого уже вложили средства ", - сказал Кличко.