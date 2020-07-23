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11:38 23.07.2020

В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

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В Полтаве преступник с гранатой поменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

"23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать", - рассказали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Согласно информации, ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

"После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города", - сообщают в Департаменте.

В настоящее время продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Вместе с тем замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что переговоры с злоумышленником продолжаются, а полиция ввела в действие спецоперацию "Гром".

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейский специальная операция "Гром", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #преступник #полиция #полтава
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