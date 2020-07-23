Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о локализации пожара в Трехизбенском лесничестве в Новоайдарском районе Луганской области в четверг.

"23 июля в 10:35 пожар сухой травы, кустарников и древесины в Трехизбенского лесничестве Новоайдарского района локализован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

По состоянию на вечер того же дня угрозы населенным пунктам не было, обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара также не наблюдалось. Всего к тушению привлечены 110 человек и 29 ед. техники.