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11:04 23.07.2020

Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

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Киеве за сутки COVID-19 выявили у 112 человек, 13 – госпитализировали – Кличко

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 112 человек, выздоровели 25 человек, сообщил мэр Виталий Кличко в четверг в Телеграм.

"Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет. В больницы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки выявило в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

Днем ранее в Киеве заболели 132 человека: на 59 случаев больше, чем предыдущим днем

Всего в столице на сегодня 7278 подтвержденных случая заболевания COVID-19, коронавирус преодолели 2546 жителей.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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