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10:44 23.07.2020

В Полтаве идет спецоперация по задержанию автоугонщика, который угрожает полицейским гранатой

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В Полтаве идет спецоперация по задержанию автоугонщика, который угрожает полицейским гранатой

 В Полтаве на ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

" С ним ведут переговоры. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - призывают в областном главке полиции.

Вместе с тем, новостной проект "Вартовi еспресо" на странице в соцсети Фейсбук опубликовал видеозапись с места происшествия, а также сообщает, что злоумышленник взял в заложники правоохранителя.

"Полиция пыталась задержать его за угон авто, но в итоге мужчина взял в заложники одного из полицейских. Сейчас с ним ведутся переговоры", - говорится в сообщении под видеозаписью.

 

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Опубликовано Вартові еспресо Четверг, 23 июля 2020 г.
Теги: #полиция #задержание #полтава
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