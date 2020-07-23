Участники гуманитарной рабгруппы ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых КПВВ на Луганщине не позднее 10 ноября – Грау

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года, заявляет спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау.

"Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного времени года", - отметила Грау в обнародованном в четверг заявлении по итогам состоявшегося накануне в формате видеоконференции заседания ТКГ и ее рабгрупп.

Она также проинформировала, что рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом.

"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", - призвала Грау.