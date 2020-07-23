Глава Госагентства развития туризма Украины Олеськив заразилась коронавирусом, команда ГАРТ на карантине – Ткаченко

У председателя Госагентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, а команда агентства ушла на карантин, сообщает министр культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко.

"У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), обнаружили положительный ПЦР тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

При этом он отметил, что лично за последнюю неделю не был в прямом контакте с Олеськив, но сдал тест и ждет результатов.

Ткаченко также заверил, что МКИП следует всем рекомендованным правилам безопасности: дезинфекционная рамка и проверка температуры на входе в учреждение, все сотрудники в масках и соблюдают дистанцию, дезинфекторы для рук и маски есть в ожидании всех сотрудников, а помещения проветриваются.