Количество больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 10 из 24 областей Украины, еще в трех областях численность заразившихся и выздоровевших была одинаковой, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109), выздоровления – в Черновицкой (87), Львовской (71) и Донецкой (70) областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 52 новых случая заболевания COVID-19, 1 – смерти и 62 – выздоровления, сейчас в области болеет 505 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 42 новых случая заболевания, 1 – смерти и 47 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 967 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания, 1 – смерти, случаев выздоровления нет, сейчас болеет 182 человека (на 14 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 5 новых случаев заболевания, 70 человек выздоровели. Сейчас болеет 391 человек (на 65 меньше за сутки);

- в Житомирской области 20 человек заболели и 37 выздоровели, сейчас болеет 295 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 63 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 63 случая выздоровления, сейчас болеют 2 695 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых заболевших, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 123 человека (на 9 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 76 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 11 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 244 человека (на 63 больше за сутки);

- в Киеве 112 новых случаев заболевания и 25 – выздоровления, сейчас болеет 4 604 человека (на 87 больше за сутки);

- в Киевской области 32 новых заболевших и 68 человек выздоровели, сейчас болеют 867 человек (на 36 меньше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксирован 1 случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеет 37 человек;

- в Луганской области 6 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 31 человек (на 5 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 109 новых случаев заболевания Covid-19, 4 - смерти и 71 случай выздоровления, сейчас болеют 6 343 человека (на 34 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания и 12 – выздоровления, сейчас болеет 96 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Одесской области 31 новый случай заболевания, 1 – смерти и 66 – выздоровления, сейчас болеет 1 446 человек (на 36 меньше за сутки);

- в Полтавской области 11 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 1 - выздоровления, сейчас болеет 42 человека (на 9 больше за сутки);

- в Ровенской области 71 новый случай заболевания и 68 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 117 человек (на 3 больше за сутки);

- в Сумской области 10 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 62 человека (на 8 больше за сутки);

- в Тернопольской области 40 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 12 – выздоровления, сейчас болеют 892 человека (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 64 новых случаая заболевания, 1 случай смерти и 56 человек выздоровели, сейчас болеют 1 277 человек (на 7 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеет 21 человек;

- в Хмельницкой области зафиксированы 14 случаев заболевания и 26 – выздоровления, сейчас болеют 125 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Черкасской области 17 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеют 200 человек (на 12 больше за сутки);

- в Черновицкой области 39 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 87 человек выздоровели, сейчас болеет 1 459 человек (на 49 меньше за сутки);

- в Черниговской области 13 новых случаев заболевания и 36 – выздоровления, сейчас болеет 279 человек (на 23 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверг, 23 июля, выявлено 856 новых случая инфицирования коронавирусом, 17 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 828 выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 300 человек, что на 11 больше, чем днем ранее.