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09:33 23.07.2020

В Украине 856 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 828 выздоровели, 17 новых жертв вируса

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В Украине 856 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 828 выздоровели, 17 новых жертв вируса

За минувшие сутки в Украине на утро четверга зафиксировано 856 новых случаев заболевания Covid-19, 828 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 17 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 22 июля, сообщалось 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших Covid-19, 20 июля - 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 551 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 300 человек, что на 11 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109), выздоровления – в Черновицкой (87), Львовской (71) и Донецкой (70) областях.

Теги: #снбо #коронавирус
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