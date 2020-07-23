События

09:14 23.07.2020

Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу

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Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) в четверг стартовала с первой китайской миссией по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты с автоматической межпланетной станцией (АМС) "Тяньвэнь-1" общей массой около 5 тонн, которая состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом, был осуществлен в 07:45 мск со стартовой площадки LC101 китайского космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Станция должна достичь Красной планеты через семь месяцев - 11 февраля 2021 года. В это время она начнет выполнять тормозной маневр и выйдет на орбиту Марса.

Примерно в течение двух месяцев станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Планируется, что 11 апреля 2021 года посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность планеты. Предварительным местом посадки выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Что касается орбитального аппарата, то он оборудован двумя камерами, в том числе высокого разрешения, подповерхностным радаром для зондирования грунта на глубину до 100 метров и инфракрасным спектрометром для определения минералогического состава пород на поверхности планеты. Кроме того, на нем имеется магнитометр, анализатор ионов и нейтральных частиц, а также детектор заряженных частиц для изучения атмосферы и космической среды. Его главной задачей будет построение топографической карты Марса, изучение ионосферы и состава марсианского грунта, а также поиски залежей льда под поверхностью планеты.

Это уже вторая земная миссия к Марсу с начала недели. В понедельник к Красной планете на японской ракете-носителе H-IIA отправился космический аппарат Al Amal ("Надежда") Объединенных Арабских Эмиратов. Орбитальный аппарат предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты, в том числе пылевые бури.

Планируется, что космический аппарат Al Amal достигнет Марса к дате празднования 50-летия образования ОАЭ в 2021 году. Он будет выведен на эллиптическую орбиту высотой 40 тыс. км.

По сообщению NASA, 30 июля к Красной планете также отправится и американский марсоход Perseverance.

Теги: #ракета #китай #марс
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