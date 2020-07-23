События

07:15 23.07.2020

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие… За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и им оказана необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Майорское, Крымское, Хутор Вильны, Марьинка, Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка, Талаковка, Богдановка.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:54 23.07.2020
Возле станции метро "Арсенальная" создадут пешеходную и рекреационную зону - КГГА

Возле станции метро "Арсенальная" создадут пешеходную и рекреационную зону - КГГА

06:01 23.07.2020
Расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" завершено, еще одному - сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" завершено, еще одному - сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

04:01 23.07.2020
СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

03:01 23.07.2020
СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

00:46 23.07.2020
Заместитель руководителя Офиса президента и руководство швейцарской компании Stadler Rail AG обсудили модернизацию подвижного состава украинской железной дороги

Заместитель руководителя Офиса президента и руководство швейцарской компании Stadler Rail AG обсудили модернизацию подвижного состава украинской железной дороги

00:28 23.07.2020
ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

23:33 22.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

22:36 22.07.2020
Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

22:35 22.07.2020
Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

22:24 22.07.2020
Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

Трамп: в США на COVID-19 протестировано более 50 млн человек - это рекорд

Трамп не исключил, что закроет еще китайские дипучреждения

Недалеко от Афин бушуют сильные лесные пожары, проведена эвакуация из пяти населенных пунктов

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Пашинян заверил генсека ООН в стремлении Армении мирно разрешить конфликт с Азербайджаном

ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА