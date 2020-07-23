Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие… За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и им оказана необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Майорское, Крымское, Хутор Вильны, Марьинка, Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка, Талаковка, Богдановка.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.