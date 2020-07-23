Возле станции метро "Арсенальная" создадут пешеходную и рекреационную зону - КГГА

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" обустроят территорию, прилегающую к зданию станции метрополитена "Арсенальная", создадут пешеходную рекреационную зону, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Территория у этой станции метрополитена сейчас является важной локацией города, где ежедневно находятся тысячи человек. Однако пока она уже не соответствует современным тенденциям. Поэтому возникла необходимость восстановить историческую среду города и адаптировать его к новым требованиям и условиям обитания. Так, планируется создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в среду вечером.