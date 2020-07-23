Расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" завершено, еще одному - сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора, следователями Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут, подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве., сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 "беркутовцы" превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания эксправоохранители применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в среду вечером.

Еще одному бывшему милиционеру предъявлено подозрение препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, 30 ноября 2013 бывший правоохранитель препятствовал проведению собрания на Майдане Незалежности в г.. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершение этого дня пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы.