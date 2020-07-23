В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 53 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 31 бессимптомный носитель, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в четверг.

Из активных случаев 19 зафиксированы внутри страны: 18 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и один в провинции Ляонин. Три активных и семь бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом: 14 больных в активной форме и 22 бессимптомных. Из активных случаев девять зафиксированы внутри страны - все в Синьцзяне, пять активных и восемь бессимптомных "импортированы".

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 729 активных случаев заражения при 2 тыс. 23 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлено 113 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированоы 2 тыс. 632 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 тыс. 131 (при 14 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 455 (семь случаев смерти).