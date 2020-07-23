События

05:01 23.07.2020

В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

1 мин читать
В Китае за сутки выявлены 53 новых случая заражения коронавирусом, 18 из них - в Синьцзяне - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 53 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 31 бессимптомный носитель, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в четверг.

Из активных случаев 19 зафиксированы внутри страны: 18 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и один в провинции Ляонин. Три активных и семь бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом: 14 больных в активной форме и 22 бессимптомных. Из активных случаев девять зафиксированы внутри страны - все в Синьцзяне, пять активных и восемь бессимптомных "импортированы".

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 729 активных случаев заражения при 2 тыс. 23 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлено 113 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированоы 2 тыс. 632 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 тыс. 131 (при 14 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 455 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:07 23.07.2020
Трамп: в США на COVID-19 протестировано более 50 млн человек - это рекорд

Трамп: в США на COVID-19 протестировано более 50 млн человек - это рекорд

02:04 23.07.2020
Трамп не исключил, что закроет еще китайские дипучреждения

Трамп не исключил, что закроет еще китайские дипучреждения

22:19 22.07.2020
Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

20:28 22.07.2020
В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

19:04 22.07.2020
В Китае насчитывалось 360 млн автотранспортных средств на конец июня

В Китае насчитывалось 360 млн автотранспортных средств на конец июня

18:42 22.07.2020
На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

17:37 22.07.2020
Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

15:33 22.07.2020
ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

14:55 22.07.2020
Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

11:15 22.07.2020
Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" завершено, еще одному - сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

Заместитель руководителя Офиса президента и руководство швейцарской компании Stadler Rail AG обсудили модернизацию подвижного состава украинской железной дороги

ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Недалеко от Афин бушуют сильные лесные пожары, проведена эвакуация из пяти населенных пунктов

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА