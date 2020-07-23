СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, о финансировании сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн гривен… Сотрудники СБ Украины задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 70 тыс. гри на фиктивные предприятия. Среди них зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, постоянно проживающих на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в среду.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.