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03:01 23.07.2020

СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

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СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

УКРАИНА-СБУ-ВОЕННЫЕ-СВЯЗЬ

 

 

 

Киев. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили несанкционированное вмешательство интернет-провайдером в работу системы связи одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черниговской области.

"По предварительным данным следствия, представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое  эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ СБУ в Черниговской области.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению". – подытожили в СБУ.

Теги: #связь #военные #сбу #украина
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