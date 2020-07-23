Трамп не исключил, что закроет еще китайские дипучреждения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне.

"Можем ли мы закрыть ещё китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге а Белом доме.

В среду сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Согласно обнародованному во вторник заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.