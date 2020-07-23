Заместитель руководителя Офиса президента и руководство швейцарской компании Stadler Rail AG обсудили модернизацию подвижного состава украинской железной дороги

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с исполнительным вице-президентом швейцарской компании Stadler Rail AG Ансгара Брокмеером, где обсуждались возможности взаимодействия в модернизации подвижного состава украинской железной дороги.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Швейцарии во время встречи были обсуждены модальности взаимодействия в модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в среду вечером.

Кроме того, стороны обсудили ряд перспективных проектов, которые могли бы быть реализованы в Украине с привлечением как украинских, так и швейцарских производителей.

"Представитель компании Stadler Rail AG выразил заинтересованность в работе на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств", - подытожили в ОП.