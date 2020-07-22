События

23:33 22.07.2020

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

1 мин читать
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, который возник из-за обстрелов вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Создано 3 оперативных участка, силы и средства сосредоточены по периметру пожара", - сказано в сообщении, на официальной странице ГСЧС  в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Всего к тушению привлечены 116 человек и 29 ед. техники.

Как сообщалось, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Теги: #луганская #гсчс #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 22.07.2020
Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

22:35 22.07.2020
Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

22:24 22.07.2020
Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

22:12 22.07.2020
"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

21:57 22.07.2020
"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

21:55 22.07.2020
Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

20:18 22.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

19:19 22.07.2020
В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка

В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка

17:51 22.07.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

17:37 22.07.2020
В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ТКГ вновь указала, что выборы в ОРДЛО возможны только после деэскалации, вывода иностранных войск и разоружения НВФ, контроля Украины над границей и только по законам Украины и стандартам ОБСЕ

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Недалеко от Афин бушуют сильные лесные пожары, проведена эвакуация из пяти населенных пунктов

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

Пашинян заверил генсека ООН в стремлении Армении мирно разрешить конфликт с Азербайджаном

ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

Полиция задержала харьковчанина, сообщившего о "захвате" заложницы в Харькове

Авиакомпании просят ЕС и США ввести единые программы тестирования на COVID-19

В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

Венгрия передала закарпатским медучреждениям гумпомощь на 10 млн грн – глава ОГА

Харьковчанка под видом соцработницы выманивала деньги у пенсионеров – полиция

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА