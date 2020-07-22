Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, который возник из-за обстрелов вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Создано 3 оперативных участка, силы и средства сосредоточены по периметру пожара", - сказано в сообщении, на официальной странице ГСЧС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Всего к тушению привлечены 116 человек и 29 ед. техники.

Как сообщалось, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.