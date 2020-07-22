Недалеко от Афин бушуют сильные лесные пожары, проведена эвакуация из пяти населенных пунктов

В Греции в 80 км к югу от Афин бушуют сильные лесные пожары, из-за которых власти были вынуждены эвакуировать жителей двух деревень, трех небольших поселков, а также постояльцев летнего лагеря, сообщает в среду Associated Press.

Для тушения пожаров в район направлены более 250 пожарных. Их поддерживают с воздуха 10 вертолетов и семь самолетов пожарной авиации.

Пожарные заявили, что за прошедшие сутки в регионе вспыхнуло 57 лесных пожаров, большинство из которых были быстро потушены.

Однако ситуация осложняется из-за сильных ветров, которые способствуют разгулу стихии.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало, размер причиненного ущерба не называется.

Сильные пожары - привычное явление для Греции в период жаркого, засушливого лета.