Стороны ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля – Офис президента Украины

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции принято решение о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

"Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата", - отмечается в сообщении Офиса президента Украины.

В ОП указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", - говорится в сообщении