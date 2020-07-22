Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовать коронавирус

Ученым удалось создать смесь антител, которая сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей, пишет в среду британская газета The Guardian.

По данным издания, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали образцы антител у 40 пациентов, переболевших тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.

"Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом", - приводит издание мнение ученых.

Ожидается, что клинические испытания антител начнутся позже в этом году.