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22:12 22.07.2020

"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

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"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

22 июля 2020 года на очередной сессии Одесского городской совета было объявлено об образовании депутатской группы "Батькивщина", сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения "Батькивщина".

В состав новой депутатской группы вошли  вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций - Александр Амицы, Дмитрий Вишняков, Николай Крикливый, Виктор Новак, Вадим Терещук.

Руководителем группы избран Вадим Терещук.

По его словам  команда сосредоточится на решении неотложных для одесситов вопросов и будет надежной опорой партии "Батькивщина" в горсовете одного из самых перспективных украинских городов.

Теги: #батькивщина #украина #одесса
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