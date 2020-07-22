"Батькивщина" получила представительство в Одесском горсовете

22 июля 2020 года на очередной сессии Одесского городской совета было объявлено об образовании депутатской группы "Батькивщина", сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения "Батькивщина".

В состав новой депутатской группы вошли вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций - Александр Амицы, Дмитрий Вишняков, Николай Крикливый, Виктор Новак, Вадим Терещук.

Руководителем группы избран Вадим Терещук.

По его словам команда сосредоточится на решении неотложных для одесситов вопросов и будет надежной опорой партии "Батькивщина" в горсовете одного из самых перспективных украинских городов.