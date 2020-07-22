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21:57 22.07.2020

"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

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"Овостар Юнион" в I полугодии сократил продажи яиц почти на 20%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов на Украине, в январе-июне 2020 года уменьшила продажи яиц на 19,7% - до 490 млн шт.

Согласно отчету компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже, компания в первом полугодии 2020 произвела 793 млн яиц против 782 млн яиц за аналогичный период прошлого года.

Экспорт яиц за отчетный период снизился почти в 2 раза – до 169 млн шт, что составляет 34% от общего объема продаж в яичном сегменте (в первом полугодии 2019: 55%).

Средняя цена реализации яиц в январе-июне 2020 года снизилась на 7% - до 0,059 $/шт (все цены тут и далее указаны без НДС).

Объём переработки за 6 месяцев 2020 года снизился на 1% год к году и составил 290 млн яиц. Компания произвела 1,782 тыс. тонн сухих яичных продуктов и 6,598 тыс. тонн жидких яичных продуктов (в первом полугодии 2019 - 1,525 тыс. тонн и 7,214 тыс. тонн соответственно).

В отчете говорится, что объем реализации сухих яичных продуктов вырос в 1,6 раза – до 1,658 тыс. тонн, из которых 73% были экспортированы (в первом полугодии 2019 - 69%). Объём реализации жидких яичных продуктов составил снизился на 9% - до 6,401 тыс. тонн, из которых на экспорт было продано 39% (в первом полугодии 2019 - 49%).

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась год к году на 14% и составила 3,96 $/кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов снизилась на 12% - до 1,26 $/кг.

По состоянию на 30 июня 2020 года общее поголовье "Овостара" составило 8,24 млн голов, в том числе 6,91 млн голов несушки (по состоянию на 30 июня 2019 - 7,56 и 6,51 млн голов соответственно).

"В первом полугодии 2020-го компании удалось минимизировать негативное влияние пандемии COVID 19 на операционную деятельность компании, поддерживая объем производства и реализации собственной продукции на уровне предыдущего периода. Вместе с тем, вследствие снижения спроса на яичные продукты со стороны B2B клиентов, объем продаж в данном сегменте уменьшился. В целом, менеджмент считает операционные результаты первого полугодия удовлетворительными", - цитируется генеральный директор компании Борис Беликов.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2019 года получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

Теги: #украина #овостар
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