Зеленский подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 805 ІХ-, который регулирует вопросы уточнения сроков, упрощения избирательных процедур и их унификации во время местных выборов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805- ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020.

"Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представления документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах. Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента в среду вечером.

Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечение к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.