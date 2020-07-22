ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

В среду Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор по делу в отношении судьи одного из районных судов города Одессы, обвиняемого в получении $2,5 тыс. неправомерной выгоды за рассмотрение дела и принятия судебного решения в пользу гражданина.

"Установлено, что указанный судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно информации, ранее аналогичный иск, но другого истца, уже был рассмотрен судами, в том числе Верховным Судом, и в его удовлетворении было отказано.

Несмотря на такие обстоятельства, фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось.

Зато в марте текущего года судья предложил представителю владельца квартиры предоставить ему неправомерную выгоду за ускорение рассмотрения этого дела и принятие в нем положительного решения.

29 марта 2019г прокурорами САП совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины был задокументирован факт получения судьей $2,5тыс. неправомерной выгоды.

"Суд взвесив доказательства, которые были собраны в рамках досудебного расследования, признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.