Полиция задержала харьковчанина, сообщившего о "захвате" заложницы в Харькове

Полиция задержала мужчину, который в среду днем позвонил и сообщил, что он с оружием и взрывчаткой якобы захватил дом с заложницей по ул.Бондаренковская в Харькове.

"Во время выезда по указанному гражданином адресу, информация (о захвате заложницы - ИФ) не нашла своего подтверждения. Сейчас 50-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в Киевский отдел полиции, с ним проводятся следственные действия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что дом, находящийся по адресу, указанному звонившим, принадлежит 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинской помощи она не нуждается. Правоохранители осмотрели дом, но взрывчатки или оружия не нашли.

Полиция установила, что о "захвате" сообщил 50-летний мужчина, у которого, по предварительным данным, конфликт с хозяйкой дома. Мужчину задержали у него дома на ул.Солнечная.

Сейчас задержанному готовится уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщалось, информацию о том, что захват заложников произошел в Харькове, в среду днем сообщили местные паблики в соцсетях. "На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники", - говорится в одном из сообщений.

Позднее они опровергли свою информацию, сообщив, что ни оружия, ни заложников на месте в действительности нет.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтвердили, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.

"По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", - сообщили в отделе коммуникаций.