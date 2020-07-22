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20:33 22.07.2020

Авиакомпании просят ЕС и США ввести единые программы тестирования на COVID-19

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Авиакомпании просят ЕС и США ввести единые программы тестирования на COVID-19

Несколько авиакомпаний обратились к руководству Европейского союза и США с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Такие меры помогли бы восстановить авиасообщение между континентами, говорится в письме на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, сообщает Deutsche Welle.

"Мы осознаем, что тестирование влечет за собой ряд сложностей", - отмечается в письме, подписанном главами таких авиакомпаний, как Deutsche Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также International Airlines Group.

Как заявил представитель Lufthansa, на примере аэропорта во Франкфурте-на-Майне видно, как может функционировать подобная проверка. Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (PCR) здесь проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, процесс взятия теста длится три-четыре минуты. Стоимость простого теста составляет 59 евро, его результаты готовы через 6-8 часов. За экспресс-анализ придется заплатить 139 евро, но он будет готов через три часа. Результаты направляются прошедшему тест пассажиру через мобильное приложение.

Пандемия коронавируса вызвала падение числа трансатлантических перелетов. Совет Евросоюза 16 июля объявил, что беспрепятственный въезд в ЕС будет открыт для жителей 12 государств: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Въезд из США в Европу пока остается под запретом.

Теги: #сша #авиакомпании #европа #пандемия
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