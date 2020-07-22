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20:28 22.07.2020

В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

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В Днепропетровской области 15 священников заболели коронавирусом - облсовет

В Днепропетровской области зафиксирована вспышка заболеваемости COVID: коронавирус выявили у 15 священников, начато эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба областного совета.

"Специалистами ГУ "Днепропетровского ОЛЦ Минздрава Украины" начато эпидемиологическое расследование. В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. В общем 29 человек, из которых 9 - положительных. Также сейчас продолжается процесс установления круга контактных лиц и проведение дезинфекции помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г.Днепр и г.Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - рассказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды в Днепропетровской области зафиксировано 26 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 168 человек.

Теги: #коронавирус #днепропетровская_область
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