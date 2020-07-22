Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, угрозы населенным пунктам нет – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, который возник из-за обстрелов вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 19:20 угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Сотрудниками лесного хозяйства проводится опахивание периметру пожара со стороны с. Трехизбенка, с. Лобачево, с. Лопаскино и от р. Северский Донец", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке

Всего к тушению привлечены 110 человек и 29 ед. техники.

Как сообщалось, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса