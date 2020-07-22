Венгрия передала закарпатским медучреждениям гумпомощь на 10 млн грн – глава ОГА

Венгерская экуменическая служба помощи предоставила закарпатским медицинским учреждениям гуманитарную помощь на сумму более 10 млн грн, сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров.

"Это средства индивидуальной защиты в условиях пандемии: маски, защитные щитки, антисептики и др. Таким образом, мы продолжаем сотрудничество с нашими венгерскими партнерами. Ранее в Венгрию было направлено 10 закарпатских медиков, которые изучали тамошний опыт лечения больных COVID-19 и сегодня активно применяют эти навыки в наших больницах", - написал Петров на странице в Фейсбуке в среду.

Он отметил, что также в планах передача в Закарпатскую область диагностического автобуса, который бы мог добираться в отдаленные уголки региона.

Глава ОГА выразил слова благодарности президенту Венгерской экуменической службы помощи Ласло Легелу за помощь, оказанную всем без исключения медицинским учреждениям области.