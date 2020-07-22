Харьковчанка под видом соцработницы выманивала деньги у пенсионеров – полиция

Жительница Харькова подозревается в серии мошенничеств, совершенных в отношении пенсионеров.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, женщина вместе с сообщницей, личность которой пока не установлена, приходила к пожилым людям и, представляясь работницей социальной службы рассказывала о том, что в стране якобы готовится пенсионная реформа и будет проводиться замена старых денежных купюр.

"В дальнейшем 45-летняя жительница Харькова предлагала гражданам обменять деньги, после чего заворачивала их в бумажный конверт. Пока ее сообщница отвлекала потерпевших, женщина меняла конверт с деньгами на заранее подготовленный конверт с бумажками в форме купюр", - говорится в сообщении.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Лозовского отдела полиции установили местонахождение женщины. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данным полиции, женщина причастна к примерно 10 эпизодам мошенничества на территории Харькова и области.

Сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемой к другим эпизодам, а также устанавливают личность и местонахождение ее сообщницы.