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19:21 22.07.2020

В Днепре обнаружили вероятное захоронение археолога Александра Поля - горсовет

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В Днепре обнаружили вероятное захоронение археолога Александра Поля - горсовет

В г.Днепр продолжаются археологические раскопки возле бывшей Лазаревской церкви, в пределах территории которой нашли склеп с погребенными мужчиной и женщиной, которые вероятно могут быть останками археолога Александар Поля и его жены, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Согласно информации на сайте горсовета, специалисты допускают, что есть высокая доля вероятности, что найденные останки принадлежат почетному гражданину Днепра Александру Полю и его жене.

Так, по историческим данным, Поль был погребен в пределах территории Лазаревской церкви, а через 26 лет возле него похоронили супругу.

"Поэтому искали парные могилы. Сначала нашли двух священников, потом еще двух у церкви. И дальше уже перед входом в церковь был найден склеп мужчины и женщины. Именно в этой части и хоронили общественных деятелей. Сразу стало понятно, что эти могилы своего времени были ограбленными. В то же время найденные скелеты по внешним характеристикам совпадают с биологическими годами смерти Поля и его жены. Точно установить, принадлежат ли останки Александру Полю, должны антропологи и другие специалисты. Только после детального анализа и выводов специалистов можно будет точно утверждать, что найдена могила почетного гражданина города", - рассказал директор КП "Этнографические парки Днепра" Дмитрий Каюк.

В свою очередь старший научный сотрудник Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Владимир Шалобудов отметил, что по имеющимся следам видно, что это были не священнослужители, поскольку остались остатки от мундира в мужской могиле.

"Мужской череп и другие остатки скелета достаточно хорошо сохранились, что поможет в проведении необходимых экспертиз, чтобы точно установить, Александр Поль ли это", - добавил он.

Теги: #поль #днепр #захоронение
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