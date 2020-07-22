События

19:19 22.07.2020

В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка

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В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка

В среду в 15:57 в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Драгоманова, 2-Б, в Дарницком районе столицы, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

По прибытию пожарных было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома. Как оказалось, на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила возгорание, возникшее в соседней комнате.

"Несмотря на страх, и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь, но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстренько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей. Взрослые, в свою очередь, предварительно вызвав спасателей, также попытались тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была в напуганном состоянии, получила ожоги верхних конечностей I-II степени, и была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации, пожарные пролили очаг возгорания водой.

Причина возгорания устанавливается.

Теги: #киев #гсчс #пожар
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