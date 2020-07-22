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19:04 22.07.2020

В Китае насчитывалось 360 млн автотранспортных средств на конец июня

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В Китае насчитывалось 360 млн автотранспортных средств на конец июня

В Китае по состоянию на конец июня насчитывалось 360 млн транспортных средств, в том числе 270 млн автомобилей и 68,9 млн мотоциклов, сообщило управление по регулированию дорожного движения министерства общественной безопасности.

В первом полугодии в стране были зарегистрированы 14,14 млн транспортных средств, что на 980 тыс. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В том числе число поставленных на учет автомобилей сократилось на 2 млн - до 10,42 млн, в то время как мотоциклов - увеличилось на 885 тыс. и достигло 3,325 млн.

Также в стране на конец июня насчитывалось рекордное количество грузовых машин - 29,44 млн, из которых в январе-июне были зарегистрированы 18,8 млн, сообщает китайское издание Gasgoo.

В 69 китайских городах, по данным ведомства, автопарк превышает 1 млн единиц (годом ранее их было 66). При этом в 12 городах показатель перешагнул рубеж в 3 млн.

Первое место по этому показателю занимает Пекин (6 млн автомобилей) и Чэнду (более 5 млн автомобилей.) Далее следуют Чунцин, Сучжоу, Шанхай, Чжэнчжоу, Сиань, Ухань, Шэньчжэнь, Дунгуань, Тяньцзинь и Циндао.

Количество водителей транспортных средств в КНР на конец прошлого месяца составляло 440 млн человек, из которых 7,28 млн получили права в этом году.

Теги: #китай #автопарк
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