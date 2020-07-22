Пятерым участникам НВФ РФ, расстрелявшим генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении – прокуратура

- Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации Лисичанска идентифицированы участники незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно генерал-майора Национальной гвардии Украины Александра Радиевского.

"Прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточное количество доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

По версии следствия, 23 июля 2014г участники незаконных вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" сделали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ РФ начали атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера в голову Радиевский погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев в ходе обстрелов ранены.

24 июля 2014г Лисичанск был освобожден от контролируемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований.

"Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование, которое осуществляется следователями третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

"Отметим, Александр Радиевский участвовал в освобождении Николаевки, Семеновки, Славянска, Северодонецка. Указом президента Украины за личное мужество и самоотдачу награжден орденом "За мужество" III степени", - добавили в облпрокуратуре.