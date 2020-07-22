Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"22 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг вел огонь из минометов калибра 120-мм по украинским позициям вблизи н.п.Майорск. Также из гранатометов и пулеметов противники обстреляли опорные пункты украинских защитников у Хутора Вольного.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку н.п.Марьинка и Лебединское, а против защитников н.п.Богдановка российские наемник применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали помощь врачей", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.