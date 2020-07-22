События

17:51 22.07.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

1 мин читать
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"22 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг вел огонь из минометов калибра 120-мм по украинским позициям вблизи н.п.Майорск. Также из гранатометов и пулеметов противники обстреляли опорные пункты украинских защитников у Хутора Вольного.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку н.п.Марьинка и Лебединское, а против защитников н.п.Богдановка российские наемник применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали помощь врачей", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 22.07.2020
Пятерым участникам НВФ РФ, расстрелявшим генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении – прокуратура

Пятерым участникам НВФ РФ, расстрелявшим генерал-майора Радиевского и других нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, сообщено о подозрении – прокуратура

16:55 22.07.2020
Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

13:41 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

13:40 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

12:58 22.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

12:40 22.07.2020
Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

12:17 22.07.2020
Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

Прохладная погода сохранится в Украине в пятницу

11:53 22.07.2020
Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

11:15 22.07.2020
Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

Степанов: после появления вакцины от COVID-19 на рынке Украина должна одной из первых ее получить

10:57 22.07.2020
Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за каждого из двух украинских хакеров

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Информация о захвате заложников в Харькове не отвечает действительности - полиция

На Донбассе ранены двое украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу – Офис генпрокурора

В Днепре обнаружили вероятное захоронение археолога Александра Поля - горсовет

В Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка

В Китае насчитывалось 360 млн автотранспортных средств на конец июня

Прокуратура ФРГ задержала трех бывших топ-менеджеров Wirecard

Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он находится в коме - полиция

ВОЗ призывает страны сфокусироваться на борьбе с COVID-19, а не на критике организации

Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА