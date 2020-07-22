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17:37 22.07.2020

Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

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Донецкая область 3 дня подряд выполняет все показатели для перехода на ослабленный режим карантина

Донецкая область три дня подряд выполняет все показатели, необходимые для перехода на ослабленный режим карантина, сообщил и. о. директора ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Василий Гончаренко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Мы все показатели уже третий день выполняем. Динамика хорошая. У нас почти 26 ПЦР-исследований проводится на 100 тыс. населения. Коэффициент обнаружения составляет всего 2%. У нас вспышки закончились. Мы приближаемся к спокойной работе", - сказал Гончаренко на еженедельном брифинге по вопросам предотвращения распространения коронавируса на территории региона 22 июля.

Он отметил также, что с 21 июля разрешено проведение в лечебно-профилактических учреждениях Донецкой области профилактических медосмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней.

Но смягчение карантина не является поводом пренебрегать мерами, напомнил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко.

С начала пандемии в Донецкой области на COVID-19 заболели 813 чел., из которых 591 чел. выздоровел, еще 211 продолжают лечение. 11 случаев коронавирусной болезни завершились летально.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #гончаренко
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